Bakan Çavuşoğlu: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kesmek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de artan terör saldırılarına ilişkin "Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var; çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile iş birliği protokolleri imzalanmasının ardından ortak basın düzenledi. Çavuşoğlu, Nikaragua'nın bağımsızlığının 200'üncü yılını tebrik ederek, karşılıklı büyükelçilik açmayı düşündüklerini söyledi. Çavuşoğlu, Nikaragua ile ekonomik ilişkilerde istenilen seviyenin çok gerisinde olunduğunu belirterek, bunun için yapılabilecekleri görüştüklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki duruma ilişkin de "Afganistan'daki durumu sizler de görüyorsunuz. İnsani yardıma ihtiyaçları var. Biz en son 33 tonluk bir gıda yardımı gönderdik. Ülke ekonomik olarak da iyi değil. Türkiye olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkenin sisteminin çökmemesi gerekiyor, o nedenle angajmana girilmesi gerekiyor. Burada bir boşluk olur ve ülkede sistem çökerse kim faydalanacak bundan? Bu programlar derinleşirse bir taraftan terör diğer taraftan Afgan halkı ülkeyi terk etmek isteyecek" diye konuştu.