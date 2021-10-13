Bakan Çavuşoğlu: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kesmek - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kesmek

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kesmek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de artan terör saldırılarına ilişkin "Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var; çünkü sözlerinde durmadılar.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de artan terör saldırılarına ilişkin "Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var; çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile iş birliği protokolleri imzalanmasının ardından ortak basın düzenledi. Çavuşoğlu, Nikaragua'nın bağımsızlığının 200'üncü yılını tebrik ederek, karşılıklı büyükelçilik açmayı düşündüklerini söyledi. Çavuşoğlu, Nikaragua ile ekonomik ilişkilerde istenilen seviyenin çok gerisinde olunduğunu belirterek, bunun için yapılabilecekleri görüştüklerini kaydetti.

'TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİ İÇİN NE GEREKİYORA YAPACAĞIZ'

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de son dönemde artan terör saldırılarına ilişkin "Suriye'de Anayasa Komisyonunun tekrar canlandırılması için özellikle Astana formatında yoğun çaba sarf ediyoruz. 6'ncı tur görüşmeler Cenevre'de gelecek hafta başlayacak. Suriye'de tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Askeri çözümle bir yere varılamaz. Kalıcı barış ve istikrar için siyasi çözüm şart. PKK -YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar. 7 Ekim'de bir askerimiz, 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK-YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 kilometre. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 kilometre uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı. Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var; çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE, MÜDAHALELERİMİZ KATKI SAĞLIYOR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin göstermelik kınama açıklaması yaptığını bildirerek şöyle konuştu:

"Şimdi ABD açıklama yapıyor 'Müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz' diye. Peki bu silahları kim veriyor, bu teröristleri kim eğitiyor? Sen eğitiyorsun. Sen silahı veriyorsun sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. O nedenle biz kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Burada aslında PKK- YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle tıpkı DEŞA'a yönelik yaptığımız gibi Suriye'nin sınırı ve toprak güvenliği için de önemli. Çünkü önce DEAŞ Suriye'yi tamamen ele geçirmek istedi. Ele geçiremeyince bölmek istedi. Biz de Suriye içinde özellikle 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Aynı şekilde PKK- YPG'nin de gündemi budur. Yani Suriye'yi bölmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bizim bu müdahalelerimiz katkı sağlıyor. Bu konuda son derece kararlıyız ve gerekeni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'AFGANİSTAN'A YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki duruma ilişkin de "Afganistan'daki durumu sizler de görüyorsunuz. İnsani yardıma ihtiyaçları var. Biz en son 33 tonluk bir gıda yardımı gönderdik. Ülke ekonomik olarak da iyi değil. Türkiye olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkenin sisteminin çökmemesi gerekiyor, o nedenle angajmana girilmesi gerekiyor. Burada bir boşluk olur ve ülkede sistem çökerse kim faydalanacak bundan? Bu programlar derinleşirse bir taraftan terör diğer taraftan Afgan halkı ülkeyi terk etmek isteyecek" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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