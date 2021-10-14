Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü (2)

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüşmesine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında "Bugünkü ilk konuğumuz kardeş Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldık. Seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını destekliyoruz. Libya'nın istikrar ve refahına katkılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri