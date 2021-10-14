Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un poz vermesi Bakan Çavuşoğlu'nun konuk bakan ve heyetiyle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un poz vermesi
Bakan Çavuşoğlu'nun konuk bakan ve heyetiyle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile bir araya geldi.