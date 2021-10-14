Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un poz vermesi Bakan Çavuşoğlu'nun konuk bakan ve heyetiyle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un poz vermesi

Bakan Çavuşoğlu'nun konuk bakan ve heyetiyle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile bir araya geldi.

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YPGPKK'ya yönelik açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YPG/PKK'ya yönelik açıklama Açıklaması

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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"
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Haber: Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü - Haberler
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