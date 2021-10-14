Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. (1)