Çavuşoğlu: 'Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler' - Haberler
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Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. (1)

Çavuşoğlu: Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler

Çavuşoğlu: Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler

Çavuşoğlu: Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler

Çavuşoğlu:
AA - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha...

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında...

 Son Dakika: Ankara'ya gelen Taliban heyetiyle ne konuşuldu? Bakan Çavuşoğlu, madde madde anlattı

Son Dakika: Ankara'ya gelen Taliban heyetiyle ne konuşuldu? Bakan Çavuşoğlu, madde madde anlattı
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Haber: Çavuşoğlu: 'Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler' - Haberler
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