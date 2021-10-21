Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'ın görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan ve Suriye'yle bağlantılı gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca, nükleer müzakereler konusu değerlendirildi.

Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ise ikili ilişkiler ele alındı.