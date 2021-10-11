Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile telefonda görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile telefonda görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Sayın Bakanımız Hollanda Dışişleri Bakanı'nı yeni görevinden dolayı tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınmış ve bu çerçevede Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın bir sonraki toplantısının ülkemizde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler de ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen İdo Tatlıses Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Stefan Kuntz Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:41:10. #1.17#