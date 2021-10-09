Bakan Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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