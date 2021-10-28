Bakan Çavuşoğlu: Bavullarını toplayan elçiler olmuş

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 büyükelçiliğin ' Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat' dedi. Biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan haber dar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar, bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler. Elçiler birbirini suçlamaya başladı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk özel yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 büyükelçinin yaptığı 'Osman Kavala' açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat' dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. 'Ne olacak?' diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan haber dar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler. Elçiler birbirini suçlamaya başladı" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır'la diyalog sürecinin karşılıklı devam ettiğini belirterek, karşılıklı büyükelçi atanması aşamasına henüz gelinmediğini belirtti. Çavuşoğlu, Ermenistan'la ilişkilerin seyrine ilişkin de, "Bu konularda Azerbaycan'la birlikte istişare ediyoruz. Ermenistan'dan olumlu mesajlar geldi. Ermenistan'ın atacağı olumlu adımlara biz de olumlu karşılık vereceğimizi söyledik. Savaş bitti, bir barış anlaşması lazım ama buna Ermenistan, henüz olumlu bir dönüş sağlamadı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet