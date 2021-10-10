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Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin anma toplantısına katılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin anma toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle Belgrad'da düzenlenecek anma toplantısına katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle Belgrad'da düzenlenecek anma toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, NAM'ın 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle 11-12 Ekim 2021 tarihlerinde Belgrad'da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacaktır. Sayın Bakanımız, özel konuk olarak davet edildiği söz konusu toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirecektir" denildi.


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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin anma toplantısına katılacak - Haberler
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