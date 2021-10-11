- Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. yıldönümü toplantısına katıldı

BELGRAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bağlantısızlar Hareketi 60. yıldönümü toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya özel konuk olarak katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugün Belgrad'da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenen üst düzeyli anma toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, 3 günlük ziyareti kapsamında ikili temaslar gerçekleştirecek.