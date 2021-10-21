Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.