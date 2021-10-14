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Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la  bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü - Haberler
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