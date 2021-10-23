Bakan Akar: Yunan Savunma Bakanı ile olumlu bir görüşme yaptık

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz" dedi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. Akar, toplantının yoğun geçtiğini belirterek, "Savunma ve caydırıcılık konularının üzerinde önemle duruldu. Ayrıca Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de bakanlar tarafından ele alındı. Türkiye olarak tüm görüşlerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Görüşlerimizin bazı ülkelerce de paylaşıldığını memnuniyetle müşahede ettik. Başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini bir kez daha vurguladık. Teröristin dini ve etnik yapısı olmaz noktasından hareketle 'terörist teröristtir' tanımıyla mücadelemizi sürdürdüğümüzü belirttik" dedi.

Personel teminine yönelik son dönemde ortaya atılan iddialara da tepki gösteren Akar, "Personel seçimi, alımı, terfisi, tayini konularında hiçbir şekilde hiçbir dış etkinin rol oynaması söz konusu değil. Gerçeklerle alakası olmayan bu iddialar boş laftan başka bir şey değil. Eğer bu bilgisizlik nedeniyle yapılmıyorsa ülkemiz, milletimiz için Cumhuriyeti tarihimizin en yoğun dönemini yaşayan Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik fitne ve fesattır. Bu ordubozanlıktan başka bir şey değildir, kabul edilemez" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri