Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü (2)

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki bakan Polonya Savunma Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Blaszczak'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Türkiye ve Polonya arasında köklü tarihi geçmiş ve ortak değerlerin bulunduğunu belirtti. İki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkat çeken Akar, "İki NATO müttefiki olarak yaptığımız çalışmaların daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı çalışma, çizdiği çerçeve bizim için son derece aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur" dedi.