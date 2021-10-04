Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili, Gürcistan-Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili, Gürcistan-Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakanlığa geçen Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Kabulde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar tarafından görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz'deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğinin ifade edildiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı öğrenildi.

Görüşmeye, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de katıldı.

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Yunan Bakan Mitarakis'ten, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısı Açıklaması

Son dakika haber | Yunan Bakan Mitarakis'ten, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısı Açıklaması

 TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

 Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Engin Altay Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:24:52. #1.12#