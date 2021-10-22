Son dakika haber | Bakan Akar, Bulgar mevkidaşı Panayotov ile görüştü
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunularak, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.
(İHA)
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