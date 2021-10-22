Son dakika haber | Bakan Akar, Bulgar mevkidaşı Panayotov ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bakan Akar, Bulgar mevkidaşı Panayotov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bakan Akar, Bulgar mevkidaşı Panayotov ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunularak, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.

(İHA)

Son dakika haber | Bakan Akar, Bulgar mevkidaşı Panayotov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...

 Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title