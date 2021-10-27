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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.


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