Son dakika haber | Bahçeli: Gazi Meclis, bölünmenin çözüm adresi görülemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli iradenin tecelli ettiği yegane mercii Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, doğrudur; Gazi Meclis her meselenin çözüm mekanıdır. Fakat ihanetin çözüm kaynağı olamaz, bölünmenin çözüm adresi görülemez, bu kutlu çatı altında siyasi istismar kaygısıyla, emperyalizmin dayatmasıyla sanal sorunları çözmenin hesabı yapılamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tbmm'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisi olduğunu belirterek, "TBMM'nin bu yeni yasama yılında Cumhur İttifakı olarak Türkiye'mize yapacağımız, sağlayacağımız ve kazandıracağımız pek çok yasal düzenleme, insanımızı huzur, refah ve esenliğe kavuşturacak yine pek çok sayıda adım ve kararımız olacaktır. Bildiğiniz üzere, parti olarak eylül ayıyla birlikte sahadaki temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Siyasi faaliyetlerimizi ülkemizin her köşesine nüfus ve sirayet edecek şekilde yaygınlaştırdık. Salgın şartlarını titizlikle dikkate alarak düzenlediğimiz bölge istişare toplantılarımız hamdolsun canlı, coşkulu, düzenli, disiplinli, verimli şekilde geçmiş ve nihayetlenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi yaparsa en iyisini yapar. Nitekim davamızın haklarını layıkıyla savunacağız. Vatan ve millet sevdasının bayraktarı olacağız" dedi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, partisine 'baskın seçime hazır olun' mesajı veriyor. Zihni ve siyaseti baskın yemiş bu zata tekraren hatırlatıyor, sözlerimin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet ittifakı biraz sabretsin, onlara cumhurun gücünü, Türkiye'nin büyüklüğünü, ona buna minnet etmelerinin sonuçlarını mutlaka aziz millet iradesiyle göstereceğiz" diye konuştu.