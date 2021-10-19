Bahçeli: "CHP Genel Başkanı bürokratlara değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kafa yormalı. Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır.
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı bürokratlara değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kafa yormalı. Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır.
İSTANBUL (İHA) - Bahçeli: "Chp Genel Başkanı bürokratlara değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kafa yormalı. Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır. Sipariş bir senaryo devrededir." - ANKARA
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