Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır

MHP Lideri Bahçeli, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, Türk gençliğinin istikbalin mesajı, istiklalin meşalesi olduğunu vurgulayarak, "Bu mesaj silinmeyecek, bu meşale sönmeyecektir. Sizler Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutup başlarısınız. Henüz yazılmamış destanların parlak müelliflerisiniz. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Ülkülerimizin şafağında doğacak aydınlık vicdanı maşeri vicdanla buluşturacak, zalim hesapları buruşturup atacak, hain emelleri budaya budaya kökünü kazıyacak ümitsiniz, özlemsiniz, beklenen serdengeçtilersiniz. Bu davanın burcu olan Milliyetçi-Ülkücü gençlik düşmeyecek kaledir, teslim olmayacak ahlak cephesidir. Dikkat ediniz, tüm gözler üzerinizdedir. Tüm dikkatler size çevrilmiştir. Temkinli olmalısınız, tedbirli olmalısınız, sağduyulu ve soğukkanlı harekete mecbursunuz. Pusuya yatmışlar, sizleri kolluyorlar. Pencere aralığından size bakıyorlar. Uyuyor musunuz, uyanık mısınız? Bunu analiz ediyorlar. Milliyetçi-Ülkücü Hareket her zaman hedefe konulmuştur. Biliyorlar ki, bu cepheyi çiğnemeden vatanı teslim alamazlar. Biliyorlar ki, bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler" dedi.

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları ile ilgili kararına ilişkin de, "'Ülkü Ocaklarına 'haydut' diyenler hayasızdır, yüz karasıdır, dönektir, devşirmedir, faşizmin ipte oynattıkları kuklalardır. Bir de Ülkü Ocaklarına terör örgütü yaftası vurmaya, böylesi bir çamuru sıvamaya çalışanlar vardır ve sizler bunları yakından biliyorsunuz. Ben de diyorum ki, 'kahrolsun şer odakları, çok yaşasın Ülkü Ocakları.' Yaramız yok, gocunacak halimiz de yok. ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocakları'na değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocakları'ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Ülkü Ocakları'nda haydut değil, haydutlara dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Almanya'dan ABD'ye kadar Ülkü Ocakları'yla kıyasıya uğraşanlar, küresel bir mesele haline getiren insanlık fukaraları duyun bu sesi, işitin bu salondan yükselen mesajı, açık açık söylüyorum, sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan, sizden çekinen sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök girsin kızıl çıksın. Ülkü Ocakları aslen ve esasen kahramandır, bunu tescil etmeye mezun yegane merci Türk milletidir, Türklüğün vicdanıdır, Türk-İslam ülküsünün ruh köküdür" ifadelerini kullandı.

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