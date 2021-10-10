Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor,...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."