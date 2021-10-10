Bahçeli: "Biden yönetimi bir karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefik?"
Bahçeli: "Biden yönetimi bir karar vermelidir.
Bahçeli: "Biden yönetimi bir karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefik?" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor,...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet...