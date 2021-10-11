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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, İranlı yetkililerin iddialarını yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, İranlı yetkililerin iddialarını yalanladı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti (DSH) tarafından yapılan açıklamada, İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ali Guderzi'nin iddiaları yalanlanarak, "Azerbaycan topraklarında yurt dışından gelen kişilerin faaliyet gösterdiği, aynı zamanda Azerbaycan topraklarının üçüncü ülkeler tarafından...

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti (DSH) tarafından yapılan açıklamada, İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ali Guderzi'nin iddiaları yalanlanarak, "Azerbaycan topraklarında yurt dışından gelen kişilerin faaliyet gösterdiği, aynı zamanda Azerbaycan topraklarının üçüncü ülkeler tarafından İran'a karşı istihbarat amacıyla kullanıldığına dair iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti (DSH), İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ali Guderzi'nin iddialarına yanıt verdi. DSH'den yapılan açıklamada, son günlerde Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ali Guderzi'nin İran medyasında yayınlanan bir röportajında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Devlet Sınır Hizmeti olarak, Azerbaycan'ın devlet sınırında hiçbir zaman herhangi bir üçüncü devlete ait güçlerin bulunmadığını, şuanda da olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirtiyoruz. Azerbaycan topraklarında yurtdışından gelen kişilerin faaliyet gösterdiği, aynı zamanda Azerbaycan topraklarının üçüncü ülkeler tarafından İran'a karşı istihbarat amacıyla kullanıldığına dair iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Azerbaycan sınırlarında, sınır güvenliğini sağlayan kurumlarda herhangi bir devlete ait güç veya uzmanlar bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan'ın devlet sınırlarının güvenilir bir şekilde korunması için en modern imkanlara sahip Devlet Sınır Hizmeti'nin dış güçlerin desteğine ihtiyacı yoktur. Ermenistan ile devlet sınırında Gorus-Gafan yolunun Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından geçen kısmında sınır ve gümrük kontrolünün uygulaması Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemen hakkıdır. Azerbaycan ve İran sınır görevlileri arasında düzenli olarak çeşitli düzeylerde çalışma toplantıları yapılmasına ve bilgi alışverişine rağmen, bugüne kadar Azerbaycan tarafına, söz konusu röportajda dile getirilen iddialarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş ya da kanıt gösterilmemiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, İran sınırındaki durumun stabil ve Azerbaycan sınır birliklerinin tamamen kontrolü altında olduğu belirtildi.

Devlet sınırında Azerbaycan'ın çıkarlarına karşı her türlü provokasyonun bundan sonra da kararlılıkla önleneceği vurgulanan açıklamada, "Belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, İranlı yetkililere daha sorumlu olmalarını tavsiye ediyor, onları yalan ve iftira nitelikli bilgiler yaymaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

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