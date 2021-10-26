Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Türkiye bütün dünyaya Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etmiştir" dedi. - ZENGİLAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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