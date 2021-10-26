Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur. - Haberler
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Türkiye bütün dünyaya Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etmiştir" dedi. - ZENGİLAN

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