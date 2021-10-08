Aydemir TBMM'de yine Erzurumspor'un hakkını aradı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Ligin 8 inci haftasında oynanan Erzurumspor Ankaragücü maçında baş gösteren hakem hatalarını ve bunun yol açtığı sportif kırılmalar ve Erzurumspor'un haksız puan kaybını gündeme getirdi.

Aydemir'den MHK ve Göçek'e Tepki

Mavi Beyazlı ekibin Süper Ligde olduğu sezon içinde de Erzurumspor'un haklarını arayan ve mavi beyazlı ekibi 5 kez Tbmm'de gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzurumspor'un Ankaragücü maçında penaltısının verilmediğini, adeta bir yönetim rezaleti yaşandığını ifade etti. Milletvekili Aydemir, karşılaşmadaki hakem hatalarına dikkat çekerek Türkiye Futbol Federasyonunun gerekli incelemeyi başlatmasını istedi.

Bu Hakemin Elinden Ruhsatının Alınması Lazım

Milletvekili Aydemir, 'Merkez Hakem Komitesi, ya da Futbol Federasyonu şu maçı seyrettikten sonra bu hakeme bir müeyyiden yok mu? ' diye sorarak, 'Bu hakemin bir defa elindeki ruhsatı alman lazım. Bu kadar aleni penaltıyı vermiyorsa, kasıt var, başka izahı yok ki bunun. Yani bunu çıplak gözle kim görse der ki bu penaltıdır.' ifadesiyle sert tepki gösterdi. - ERZURUM

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