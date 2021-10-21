Aydemir TBMM'de Dadaşların tespitlerini aktardı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Tbmm'de söz alıp, dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan minnettarlıklarını aktardı; içişlerine karışmaya çalışan büyükelçilere destek verenleri ise telin ettiklerini vurguladı. Milletvekili Aydemir, 'Ülkemizin içişlerine karışma edepsizliğini gösteren büyükelçileri desteklemek milletimize hakarettir.' paylaşımında bulundu.

Aydemir Dadaş Tefekkürünü TBMM'ye Yansıttı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Erzurum halkının ülke gündemine dair tespit ve değerlendirmelerini aktardı. Dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlum ve mağdur ülkelere gösterdiği hamiyet ve Afrika Kıtasına sahip çıkması dolayısıyla ifade ettikleri minnettarlığı dile getiren Aydemir, Erzurumlunun içişlerine karışma teşebbüsünde bulunan Büyükelçilere destek verenlerin yaklaşımını ise telin ettiğini vurguladı.

Dadaşlardan Erdoğan'a Teşekkür

Milletvekili Aydemir, 'Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ki Nebiler Nebisi Efendiler Efendisine bizi ümmet kılmış elhamdülillah. ve bir kayıt düşüyorum, dadaşların özellikle notudur, bize tekdiridir, o babta söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretinden dolayı ve oradaki insanlarla mülaki olmasından dolayı dadaşlar yüreklerini Sayın Cumhurbaşkanımıza açıyorlar. 4 milyarlık ticaret hacminin 25 milyar dolara çıkarılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Daha önce 6 büyükelçilik varken şimdi 43 büyükelçiliğe çıkarılması hakikaten çok zirve bir iştir, bunun memnuniyeti var. ' dedi.

Dadaşlar Büyükelçileri Destekleyenleri Kınıyor

Milletvekili Aydemir Genel Kurul'daki konuşmasında hadlerini aşarak Türkiye'nin iç işlerine karışmaya teşebbüs eden Büyükelçilere destek veren siyasileri dadaş vicdanının telin ettiğini belirterek, "

'Aziz Dadaşlar bir kayıt düşüyorlar, bugün gazetelere düşen bir haber den dolayı; sömürgeci zihniyeti ifade eden büyükelçilerin iç işlerimize karışmasından sonra bir tepki vermişlerdi, bugün iki muhalefet liderinin destek vermelerini telin ediyorlar, ben de burada not düşüyorum." dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri