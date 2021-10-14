Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Armitage, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Armitage'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri