Atakum'da Cumhuriyet coşkusu

Atakum Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünü gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle coşku dolu kutlayacak.

Milli bayramlara verdiği önemle vatandaşlara her defasında bayram coşkusu yaşatan Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da hafta boyunca gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle Cumhuriyet coşkusunu Atakum'a yayacak.

Cumhuriyet sevgisi sanatla anlatılacak

İlk olarak, farklı şehirlerden birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı "Ekim Geçidi 20. Yıl" sergisi gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde otuz ilde yapılan ve 3 binin üzerinde plastik sanat ile çeşitli disiplinlerden gelen sanatçıların resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, video ve performanstan oluşan konseptle Atakumlular, sanat dolu günler geçirecek. Sanatçılar sergide Cumhuriyet'e olan sevgilerini özgün sanat eserleri ile anlatacak. Sergi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi içerisindeki sergi salonunda 25-26-27 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. Serginin açılış töreni 25 Ekim'de saat 17.30'da yapılacak.

Atakum Cumhuriyet buluşması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir diğer etkinliği Atakum Cumhuriyet Buluşması olacak. Resepsiyon konseptine olacak buluşma 27 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet konseri

Son olarak, dolu dolu konser programıyla 29 Ekim Cuma akşamı saat 19.00'da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Yeşilyurt AVM otopark alanında gerçekleşecek konser programında halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, genç sanatçı Taylan Bayri ve DJ Selo Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşatacak. - SAMSUN

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