Atakum Belediyesi: "Sehven o ifadeler kullanılmış"

Atakum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin 01 Kasım Pazartesi günü basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda AtaMarket Gıda Bankası'na yönelik açıklamalarında 'sehven ifadeler' kullanılmıştır. İlgili ifade dil sürçmesiyle 'son kullanma tarihi bitmiş ürünler' sarf edilmiş ancak doğrusu 'son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler' olacaktır" denildi.

Atakum Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açıldığı günden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destekle yoksullukla mücadele ederken bir yandan gıda israfının da önüne geçmeyi amaçlayan AtaMarket Gıda Bankası, Türkiye'de gıda bankacılığının çatı kuruluşları olan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. AtaMarket Gıda Bankası da Türkiye'de faaliyet gösteren diğer 100'e yakın gıda bankası gibi tedariklerinin bir bölümünü çatı kuruluşların anlaşma sağladığı marketlerden son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri raflarına taşıyarak yapmaktadır. AtaMarket Gıda Bankası'nda görevli iki gıda mühendisi marketlerden tedarik edilen son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin tek tek kontrol ve takibini yapmaktadır. Günlük olarak temin edilen bu ürünler aynı gün içerisinde tükenmekte, ürünü alan yurttaşlarımıza da son kullanma tarihleriyle alakalı bilgi verilmektedir. Sehven yapılan bu hatayı düzeltiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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