Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü - Haberler
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Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a spora katkılarından dolayı teşekkür etti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a spora katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Kemal Demir Başkan Yardımcısı Levent İlik, Genel Sekreter Fikri Kayacan, İl Tertip Komitesi Başkanı Metin Malkoç ve Saha Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna; AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u parti binasında ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda başlatılan çalışmalar ve ERDEMİR'in spor tesislerini Amatör Spor Kulüpleri ile okulların kullanımına açmasındaki girişimlerinden dolayı İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına teşekkür eden Başkan Bozkurt, amatör spora katkılarının süreceğini söyledi.

Spor tesisleri ve sportif faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, Zonguldak ASKF Genel Başkanı Kemal Demir'in, İlçe Başkanımız Bozkurt'a 'madenci heykeli' takdiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü

Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü

Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü

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Haber: Amatör Kulüplerden Başkan Bozkurt'a 'Erdemir' teşekkürü - Haberler
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