Almanya'da FDP üçlü koalisyon için SPD ve Yeşillerle görüşecek - Haberler
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Almanya'da FDP üçlü koalisyon için SPD ve Yeşillerle görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Almanya'da FDP üçlü koalisyon için SPD ve Yeşillerle görüşecek

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile görüşme yapılacağını söyledi.

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile görüşme yapılacağını söyledi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi üzerine partiler koalisyon görüşmelerine başladı.

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile görüşmeyi kabul ettiklerini açıkladı. İlk görüşmenin yarın yapılacağını söyleyen Lindner, "Olaf Scholz'a Yeşiller ile yarın bir üçlü toplantı yapılmasını önerdim. Görüşme gerçekleşecek" dedi.

Federal seçimden sonra, koalisyon görüşmeleri öncesi ilk olarak FDP ve Yeşiller bir araya gelmiş, daha sonra da SPD, CDU/CSU ile ayrı ayrı olası görüşmeler gerçekleştirmişti.

Seçim sonuçları

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi ön sonuçlarına göre, SPD oyların yüzde 25.7'sini, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24.1'ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4.9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı. - BERLİN

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