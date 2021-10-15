Almanya Başbakanı Merkel, yarın Türkiye'ye gelecek

ALMANYA Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri