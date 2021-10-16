Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin): 'AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor' dedi. - Haberler
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Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin): "AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin):

Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin): "AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ( Mülteci konusuna ilişkin): "AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin): 'AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor' dedi. - Haberler
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