Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin): "AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel (Mülteci konusuna ilişkin): "AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ( Mülteci konusuna ilişkin): "AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart, mültecilerle ilgili süreç tam işlemiyor" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.