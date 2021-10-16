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ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eyyübiye ilçe kongresine katıldı.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eyyübiye ilçe kongresine katıldı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eyyübiye 1'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak için Şanlıurfa'ya geldi. Kongrede AK Parti iktidarının ilk yıllarında ortak aklın işletildiğini vurgulayan Babacan, o dönemde demokratikleşme yönünde atılan adımlara sahip çıktı. O yılları günümüzle karşılaştıran Babacan şu ifadeleri kullandı

Ortak aklın çalıştırıldığı dönemde ilmek ilmek ördüğümüz demokratikleşme hikayesinin böyle sona ermesine izin vermeyeceğiz. Bu ülke çok büyük başarılara imza attı. Biz o başarıların yerle bir olmasına izin vermeyeceğiz. Sayın Erdoğan hiç kusura bakmasın, demokratik kazanımların eski günlere dönmesine izin vermeyeceğiz. Her fırsatta, ben ve arkadaşlarımın yönetimde olduğu dönemin başarılarıyla övünüyor. Şimdiki iktidarın yaptıklarıyla, o günlerde yapılanlar arasında dağlar kadar fark var. Herkes kendi muhasebesini yapsın. Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz bu demokratik gerileme dönemini sona erdireceğiz.

'YENİ OPERASYON SESLERİ GELİYOR'

Suriye'ye askeri operasyon yapılcağı ile ilgili yeni operasyon seslerinin geldiğini ifade eden Babacan, Yeni bir operasyonun sesleri geliyor. Yapılacak operasyonları ekonominin bozulmasına mazeret yapmayın. Ekonominin bozulmasının nedeni kötü yönetim? dedi.

Ali Babacan beraberinde partisinin kurmayları ve DEVA Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz'le kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü gezdi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI

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Haber: ALİ BABACAN, ŞANLIURFA'DA PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI - Haberler
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