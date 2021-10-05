Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül - Haberler
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Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı. Zirvede Alanya Belediyesi, En Başarılı Belediye dalında ödüle layık görüldü.

Alanya Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirvesi'nden ödülle döndü. İstanbul Pendik'te bulunan bir otelde düzenlenen, 21 büyükşehir ve ilçe belediyesinin katılım gösterdiği zirveye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de katıldı. Zirvede, Alanya Belediyesi 'En Başarılı Belediye' dalında ödüle layık görüldü. Zirvenin sonunda düzenlenen Golden City Awards 2021 Ödül töreninde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'en başarılı ilçe belediyesi' ödülünü Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın elinden aldı.

"Alanya standı ilgi gördü"

Alanya Belediyesi, zirvenin gerçekleştiği fuar alanında kentin, projelerin ve yürütülen çalışmaların tanıtımı için de stant açtı. Standı ziyaret eden misafirlere Alanya muzu, Alanya mandalinası ve Alanya'nın ünlü S Pastası'ndan ikram edildi. Ziyaretçiler, broşürler ve kitapçıklarla kent hakkında bilgilendirildi. Alanya standını, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Bornova, Bodrum, Küçük Çekmece, Manavgat belediye başkanları da ziyaret etti. Başkan Yücel, standı ziyaret eden belediye başkanlarına muz ikram etti.

"Afetler hakkında genel bilgilendirme yapıldı"

Zirve kapsamında katılımcılara afetler hakkında da genel bilgilendirme sunumları yapıldı. Toplamda 4 oturum olarak düzenlenen zirvenin ilk oturumunda "Afetlere Genel Bakış ve Afet Yönetimi", ikinci oturumda "Afet öncesi, afet anı ve sonrası yapılması gerekenler ile kriz yönetimi ve iklim değişikliği", üçüncü oturumda "Uluslararası örgütler ve STK'lar ile işbirliği, yardımlaşma, lojistik ve sağlık hizmetleri", dördüncü ve son oturumda ise "Afetlerde temel ihtiyaçların karşılanması, psikolojik destek ve normalleşme" konuları hakkında bilgiler verildi.

"Alanyamız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim"

Zirvenin sonunda düzenlenen Golden City Awards 2021 Ödül töreninde bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ülkemizin çeşitli noktalarında etkili olan yangınlar hepimizi derinden sarstı ve etkiledi. Milletçe birlik olmanın, birbirimize kenetlenmenin ihtiyacını ve faydasını bir kez daha çok iyi anladık. Bir kez daha Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun diyorum. En Başarılı İlçe Belediyesi Ödülünü almaktan dolayı onur duydum. Bu ödülü Alanya halkımız adına almaktan dolayı çok mutluyum. Memleketimize hizmet etmeye, dünyanın en güzel en huzurlu ve mutlu insanlarının yaşadığı Alanya'mız için üretmeye, insanlarımızın mutluluğu ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

Alanya Belediyesi'ne en başarılı belediye dalında altın ödül

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