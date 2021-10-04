Akbaşoğlu: "Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun kendisine yöneltilen soruları cevaplaması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun kendisine yöneltilen soruları cevaplaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (3)