Akbaşoğlu: 'Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor' - Haberler
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Akbaşoğlu: "Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun kendisine yöneltilen soruları cevaplaması AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun kendisine yöneltilen soruları cevaplaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salondan ayrılması Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (3)

Akbaşoğlu: Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor

Akbaşoğlu: Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor

Akbaşoğlu: Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor

Akbaşoğlu:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akbaşoğlu: 'Millet İttifakı bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri ifa etmeye çalışıyor' - Haberler
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