10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklaması tepki çekti (2)

'TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR'

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada büyükelçilere tepki göstererek, "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise açıklamasında "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -