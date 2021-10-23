AK Partili Kişili'den İzmir Büyükşehir Belediyesine heykel tepkisi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İzmir'de bakımsız ve yersiz heykel dikme döneminin yaşandığını savundu.

Kişili yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin "Deprem Anıtı" girişimlerine eleştiride bulunarak, CHP'li belediyelerin 2019 yılından bu yana hizmet adı altında 17 milyon liralık bütçeyi heykellere yatırdığını iddia etti.

Bu bütçenin depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini aktaran Kişili, "CHP'liler heykel dikince hizmet ettik sanıyor. 30 Ekim İzmir Depremi için 400 bin lira değerinde bir anıt yapacaklarmış. Her şey bitti, bir tek bu kaldı. Olmasın, yapmasınlar demiyoruz. Ancak, depremin deva bekleyen başka yaraları dururken, çok yersiz ve zamansız bir iş olduğu da aşikar. Sanata ve sanatsal üretime asla karşı değiliz. Ancak anlamsız, yersiz, bakımsız eserlerin muhataplarını da eleştirmek hakkımız."

2017 yılında CHP'li Bayındır Belediyesi'nin destekleriyle bitkiler kullanılarak yaptırılan Türkiye'nin ilk yaşayan heykelinin de Kültürpark'ta kaderine terk edildiğini de kaydederek, "Heykel kırılmış, dökülmüş bir vaziyette. Bu tablo karşısında büyük bir heykel aşkı taşıyan CHP'yi, şehirdeki tüm heykelleri saydırmak için ihale açan ve bunun için 171 bin lira ödeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni anlamak gerçekten zor." ifadelerini kullandı.