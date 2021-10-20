AK Partili Kandemir, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yüklendi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Her gittiği yerde önceden senaryosu yazılan tiyatroyu oynayan bir genel başkanın bizim teşkilatımızın kültürünü, bağlılığını ve heyecanını anlamasını kuşkusuz beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, bir takım ziyaret ve programlar kapsamında Karabük'e gelerek görüşmeler yaptı. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kandemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatlarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Akşener'in açıklamalarının talihsiz beyan olduğunu belirten Kandemir, "Her gittiği yerde önceden senaryosu yazılan tiyatroyu oynayan bir genel başkanın bizim teşkilatımızın kültürünü, teşkilatımızın bağlılığını heyecanını anlamasını kuşkusuz beklemiyoruz" dedi.

AK Parti'nin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletiyle kurduğu ilişkiyle oluşturduğu bir millet hareketi olduğunu söyleyen Kandemir, "Bizim teşkilatlarımızda can siperane mücadele eden, gayret gösteren bugüne kadar AK Parti'nin mücadeleleri ile Türkiye'nin büyümesinde katkı sağlayan binlerce neferi olan devasa bir ailedir bizim hareketimiz. Buradan teşkilatımız, cumhurbaşkanımızın sözüyle heyecanlanan, o hissiyatla harekete geçen, onun öfkesiyle öfkelenen ve onun çağrısıyla sokaklara dökülen, sadece teşkilatımız da değil milletimiz de cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülen bir millet. Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle, teşkilatla ilişkisi işte tam sahici ve böyle bir ilişki" diye konuştu.

"BÜYÜK TÜRKİYE SEVDASINDA LİDERİMİZİN ARKASINDA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Siyaseti yalan ve iftira üzerine kurgulayanların bu ilişkiyi anlamasını beklemediklerini aktaran Kandemir, "Fakat biz AK Parti teşkilatları lideriyle gurur duyan teşkilatlarız. 11.5 milyon üyesiyle bizler bu ülkeye aşık, liderinin arkasında yürümekten gurur duyan bir teşkilatız. İnşallah ilk günkü heyecanımızı da muhafaza ederek diri, sağlam bir şekilde büyük Türkiye sevdasında liderimizin arkasında yol yürümeye devam edeceğiz. Tabi kurdukları yalan ittifakı içerisinde ne zaman birbirlerini arkadan hançerleyecekler diye düşünen bir siyasal algının bunların anlamasını kuşkusuz beklemiyoruz. İstiyoruz ki diğer siyasi partilerde AK Parti teşkilatından ilham alsınlar. Kendi teşkilatlarını da böyle yürekli arkadaşlarla müteşekkir kılsınlar. Bizim teşkilatlarımızdaki gayret göstermiş arkadaşlarımız bedel ödemiş arkadaşlarımızdır. Biz kurulduğu günden bu yana terörün hedefinde olan ve asla gözünü kırpmadan bir ideal uğruna koşuşturan geniş bir aileyiz. 40 şehit vermiş bir siyasi hareketiz. İnandığı yolda yürüyen, Büyük Türkiye inancına iman etmiş bir ekibin parçalarıyız" ifadelerini kullandı.

Kandemir, AK Parti'nin milletin teveccühü ile 2023'de siyasi tarihin en yüksek oyunu almaya talip olduklarını dile getirdi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)