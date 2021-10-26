AK Partili Çakır, Irak-Suriye tezkeresini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin, "Uluslararası hukukun öngördüğü çerçevede; milli güvenliğe yönelik ayrılıkçı, bölücü, her türlü terör örgütü ve tehdide karşı bu tezkerenin gerekliliğine inanıyor ve destekliyoruz." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye tezkeresinin ne anlama geldiği ve ülkenin hangi menfaatleri için zorunlu olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Meselenin, Türkiye'nin güneyinde yaşanabilecek problemleri kaynağında imha etme, bölgede kümelenmiş, yuvalanmış terör örgütlerinin hareket kabiliyetini sıfırlama, sınırda herhangi bir saldırıyı engelleme, zarar vermeden etkisiz hale getirmeyle ilgili olduğunu anlatan Çakır, "Eğer sathı müdafaa sınır ötesi bir hareketliliği gerektiriyorsa hiç çekinmeden yapmamız gereken odur." diye konuştu.

Çakır, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin geleceği ile ilgili atılacak her adımın bir borç ve görev olduğunu belirterek, "Uluslararası hukukun öngördüğü çerçevede; milli güvenliğe yönelik ayrılıkçı, bölücü, her türlü terör örgütü ve tehdide karşı bu tezkerenin gerekliliğine inanıyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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