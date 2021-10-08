AK Partili Büyükdağ'dan, CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar'ın paylaşımına tepki

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın ilçedeki mermer ocakları ile ilgili paylaşımında habere dikkat çekmek için yarı çıplak kadın görseli kullanmasına tepki gösterdi.

Büyükdağ, yaptığı açıklamada, Şenoyar'ın yaptığı paylaşımda kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme çabasını kınadıklarını belirtti.

Paylaşımla ilgili özür beklediklerini ifade eden Büyükdağ, şunları kaydetti:

"İzmirli kadınları, özgürlük kisvesi altında yıllarca sadece dış görünüşü üzerinden değerlendiren bu zihniyet şimdi de yaptığı siyasete dikkat çekmek için 'kadın figürünü' araç olarak kullanmıştır. CHP Tire İlçe Başkanı'nın kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme çabası, acziyet olduğu kadar hemcinslerimize hakarettir. Kadınlarımızı koydukları yeri, bu paylaşımlarıyla bir kez daha açıkça göstermişlerdir. Şiddetle kınıyor ve kadınlarımızdan özür dilemelerini bekliyoruz."