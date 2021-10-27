AK Partili Aydemir: "Milletimiz CHP'yi hiçbir vakit gönlüne koymadı"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimiz CHP'yi de Sayın Kılıçdaroğlu'nu da hiçbir vakit gönlüne, yüreğine koymadı çünkü milletin dilinden anlamıyorlar." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, siyasette tarz ve üslubun çok önemli olduğunu, liderlerin konuşmasına çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında muhalefeti eleştirirken kullandığı görüntüleri içeren bir tweet attığını aktaran Aydemir, "Mesajın içeriğine baktığımızda bir siyasetçi, bir milletvekili olarak utandığımı söyleyeceğim. Bu dil bir genel başkana yakışır mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dilin yanlış olduğunu ifade eden Aydemir, "İşte bu dili kullanırsanız millet sizi dilinden atar. Dil aynı zamanda gönül demektir, sizi gönlüne almaz, almıyor. Bu yüzden milletimiz CHP'yi de Sayın Kılıçdaroğlu'nu da hiçbir vakit gönlüne, yüreğine koymadı çünkü milletin dilinden anlamıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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