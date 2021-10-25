AK Partili Aydemir'den, muhalefete "10 büyükelçi" tepkisi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 10 büyükelçinin Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasına karşılık muhalefet partilerinin tutumunu eleştirerek, "Zaten muhalefet ne zaman Türkiye'den yana yer aldı ki?" dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi ile ilgili yaptığı izahın milletin yüreğinde ferahlama oluşturduğunu, bu nedenle kendisine millet adına teşekkür ettiğini söyledi.

Bu konuda muhalefetin tutumunu kınadığını bildiren Aydemir, söz konusu büyükelçileri destekler tavır sergilenmemesi gerektiğini kaydetti.

Aydemir, 10 büyükelçinin tehdidine muhalefet partilerinin cevaz verdiğini ifade ederek, "Zaten muhalefet ne zaman Türkiye'den yana yer aldı ki, ne zaman milli duruş sergiledi ki?" diye konuştu.

Almanya'da milletvekili olan Türk kökenli Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir'e de tepki gösteren Aydemir, Dağdelen ve Özdemir'in "Almanya derhal Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dediğini söyledi. Aydemir, "Türk düşmanı Türk bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeyi yönetmek gibi bir iddiası olan muhalefettin, milletin, ülkenin arkasında durması gerektiğini belirten Aydemir, ancak muhalefetin dış politikada ülkeden yana duruş sergilemediğini söyledi.