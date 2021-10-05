AK Partili Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak halkın tüm kesimlerinin alım gücünü artıracaklarını söyledi.

Tbmm Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılında bütün siyasi partilere ve milletvekillerine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu market alışverişi sonrası açıklama yaptığını anımsatan Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği markette bile ürünler iki yılda yüzde yüz artmıştır. Bu durum ekonominin kötü gidişinin, alım gücünün azaldığının, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığının; memura, çiftçiye, emekliye ve asgari ücretliye gelen zamların ise yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Dervişoğlu, yargıda, dış politikada, eğitimde, ekonomide, sağlıkta, her alanda söz verilip yapılmayan vaatlerin İYİ Parti olarak takipçisi olacaklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de yasama yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Bülbül, "Yapacağımız çalışmaların, milletimizin menfaatlerine hizmet etme noktasında titizlik içinde yürütüleceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Covid-19 salgınıyla ilgili olarak vatandaşların aşı konusuna hassasiyet göstermesini isteyen Bülbül, "Aşıya karşı her türlü kara propagandaya rağmen milletimizin hiçbir tereddüt göstermeden aşılanması ve Covid-19 salgınına karşı diğer önlemlerle birlikte tedbirimizi almamız gerekiyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşların beklentilerine uygun, halktan yana yasaların, müzakerelerin bol olduğu, münakaşanın az olduğu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ederek, yapıcı muhalefet çabalarına devam edeceklerini kaydetti.

Özel, Covid salgınında vaka sayılarında yüksek seyrin devam ettiğini anımsatarak, salgından kurtulmak için aşının tek çare olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir marketine gittiğini ve alışveriş yaptığını hatırlatan Özel, "Et yoktu, süt yoktu, peynir yoktu, yağ yoktu; bol bol atıştırmalık, gofret, hacim tutacak para tutmayacak alışveriş ama sonunda bin 2 lira tuttu. Bin 2 lirayı ödeyip de 'fiyatlar uygun' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a 2 bin 825 liralık asgari ücreti hatırlatırız; bunun içinde ev kirası olduğunu hatırlatırız; bunun içinde ısınma, elektrik, su gideri olduğunu hatırlatırız; arabaların bin liraya dolduğunu hatırlatırız. Bu kadar gerçeklikten kopmuş, vatandaşın çektiği sıkıntıdan bi haber anlayışın daha ne kadar iktidarda kalacağını merak eden milletimizin ve onlarla birlikte bizim, seçim için gün saydığımızı bir kez daha ifade ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Özel, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Adana İl Örgütünü ziyaretinde "Partili kimliğimiz var ama Bakan olarak bir devlet şapkamız var, ondan sıcak siyasete girmem." deyip yine kendi icraatlarını anlattığını belirterek, "Hep bakanları eleştiriyoruz, Varank'ı, Soylu'yu ama seçilmiş Meclise, milletin oy verdiği partilere saygılı davranan, bu sıralardan gitmiş bir arkadaşımıza da bu anlamda teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 27. Dönem 5. Yasama Yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde fiyatların piyasa fiyatlarına göre daha uygun olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Türkiye genelinde bu marketlerin binin üzerinde yaygınlaştırılacağı ve bu manada, daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerin halkımıza sunulacağı müjdesini verdi. Bu manada, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak milletimizin, halkımızın tüm kesimlerinin alım gücünü kesinlikle artıracağız. Her türlü spekülasyonla, her türlü istismarla da ilgili bakanlıklarımız ve ilgili idarelerimiz gerekli kontrolleri, denetimleri yapmaktadır; mücadelemiz de mutlaka kararlılıkla sürecektir." dedi.

Akbaşoğlu, bu hafta Genel Kurulda, Deprem Araştırma Komisyonu Raporu, Paris İklim Anlaşması ve Kamu Denetçiliği Kurumu raporunun görüşülmesinin planlandığını bildirdi.

Öte yandan, Katip Üyeliğe seçilen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Başkanlık Divanı'nda ilk kez yerini aldı.