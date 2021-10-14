AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: 'Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor' - Haberler
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AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: "Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar:

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tacikistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ticari, ekonomik ve tarım alanında işbirliği protokolünün imzalandığını ifade ederek, "Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor" dedi.

VAN (İHA) - AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tacikistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ticari, ekonomik ve tarım alanında işbirliği protokolünün imzalandığını ifade ederek, "Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor" dedi.

Tacikistan Cumhuriyeti Temsilciler Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda, beraberindeki heyetle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çeşitli illerin milletvekilleri ile bir araya geldi. Meclis Başkanı Şentop'un makamındaki kabulün ardından heyet, Meclis Genel Kurulunu ve 15 Temmuz'da bombalanan Meclis binasının bir bölümünü ziyaret etti. Meclisteki programların ardından Tacikistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ticari, ekonomik ve tarım alanında işbirliği protokolü imzalandı. Heyete eşlik eden Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, protokolün imzalandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Gülaçar paylaşımında, "TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Sentop ve milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte Tacikistan Cumhuriyeti Temsilciler Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Meclis Başkanımızın makamında kabul gerçekleştikten sonra iki ülke arasında ekonomik, ticari ve tarım alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İki ülkeye de hayırlı olsun" dedi.

Yemek sonrası basın mensuplarına da demeç veren Gülaçar, "Yapılan işbirliği protokolü hem ülkemiz adına hem de Tacikistan Cumhuriyeti adına önemli bir adım. Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız bu anlaşmalar ile daha da pekişecek ve güçlenecek" ifadelerini kullandı. - VAN

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor

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Haber: AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: 'Orta Asya ülkeleri ile olan kardeşlik bağımız ticaretle pekişmeye devam ediyor' - Haberler
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