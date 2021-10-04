"AK Parti ülkenin en büyük gençlik hareketidir"

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı kapsamında Diyarbakır'ın 32 mahallesinde gençlerle bir araya gelindi. Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu, Ak Parti'nin ülkedeki en büyük gençlik hareketi olduğunu ifade ederek, "Buluşmalarımızda gençlerimiz siyasi büyüklerimizle bir araya gelme, onları tanıma, fikir beyan etme, sıkıntılarını dile getirme fırsatı yakalıyorlar. Bu anlamda çok iyi geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Ak Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, Diyarbakır'daki gençlerle buluşmak, sorunlarını dinlemek, fikirlerini almak ve sıkıntılarını dile getirmek adına oldukça önemli bir program başlattı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarının ve Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu'nun nezaretinde başlatılan 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programda, AK Parti eski ve yeni vekiller, belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlerle bir araya gelerek, siyaset ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine fikir alışverişleri yapılıyor. Buluşmalarda şimdiye kadar 32 mahallede 2 binin üzerinde gençle bir araya gelindi.

Genel Merkez Gençlik Kollarının başlattığı programının ilki Bağlar ilçesi Beş Nisan Mahallesi'nde yapıldı. Dün eş zamanlı olarak 12 mahallede gençlerle bir araya gelinen buluşma programlarında, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Başkanı Şerif Aydın,geçmiş dönem milletvekili Galip Ensarioğlu,MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gençlerle bir araya geldi.

Programı değerlendiren Ak Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu, Ak Parti'nin, Türkiye'de en büyük gençlik hareketi temsilcisi olduğunu ifade ederek, "Gençlere her zaman önem veriyoruz. Buluşmalarımızda Diyarbakır'ımızı, bölgemizi, ülkemizi ilgilendiren konular üzerine gençlerimizle sohbetler ediyoruz. Özellikle bölge siyasetinde kabul görmüş büyüklerimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, MKYK Üyelerimizin katılımları programa siyasi münazara ve tecrübe aktarımı anlamında ayrı bir anlam katıyor. Bugün eş zamanlı yaptığımız 12 program ile toplamda 32 gençlik buluşmasına imza atmış bulunmaktayız. Düzenlediğimiz buluşma programlarımızda yaklaşık iki bin gencimizle bir araya gelme fırsatı yakaladık. Buluşmalarımızda gençlerimiz siyasi büyüklerimizle bir araya gelme, onları tanıma, fikir beyan etme, sıkıntılarını dile getirme fırsatı yakalıyorlar. Bu anlamda çok iyi geri dönütler alıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' sloganıyla yarınların varisleri olacak genç arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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