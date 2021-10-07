AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl teşkilatı, Milletvekili Ahmet Aydın ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl teşkilatı, Milletvekili Ahmet Aydın ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesi Milletvekili Ahmet Aydın ile görüştü.

Milletvekili Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, burada ildeki çalışmaları ele aldı.

Teşkilat olarak tek dertlerinin memleket olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Dağtekin, "Ankara'da bölge il başkanları toplantısı öncesi Milletvekilimiz Ahmet Aydın, Fatih Toprak ve Yakup Taş ile bir araya geldik. Adıyaman gündemimizi değerlendirdik, yapılan yatırımların durumunu görüştük. AK Parti teşkilatı olarak bir ve bütün bir şekilde memleketimize hizmet yolundan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Cristiano Fatih Terim Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:18:03. #1.12#