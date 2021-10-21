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AK Parti Teşkilat Akademisi 7 ilde eğitimlerle devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Teşkilat Akademisi 7 ilde eğitimlerle devam ediyor

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" teması ile düzenlenen Teşkilat Akademisi, 23-24 Ekim tarihlerinde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van'da düzenlenecek eğitimlerle devam edecek.

VAN (İHA) - AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" teması ile düzenlenen Teşkilat Akademisi, 23- 24 Ekim tarihlerinde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van'da düzenlenecek eğitimlerle devam edecek.

Eğitimlerin teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirten AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede parti teşkilatlarımız ve yöneticilerimiz, 12 farklı alanda çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Teşkilat Akademisi eğitim programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dersleri yakından takip ettiği ve eğitimler hakkında sık sık raporlar ile bilgilendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde yapılacak eğitimlere video konferans yöntemi ile katılacak. - ANKARA

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