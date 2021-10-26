AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik" - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok."

"Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır."

-İHA-

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