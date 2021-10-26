AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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