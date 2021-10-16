AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına yönelik yaptığı açıklamalarına tepki gösteren Çelik, sivil toplum örgütlerini hedef göstermenin bir siyaset biçimi olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter üzerinden tepki gösteren Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum örgütlerini aynı '28 Şubat' diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye'nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz. Kılıçdaroğlu kamu düzenini tehdit etmeye son vererek 'hukuk devleti' çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir 'paralel devlet' arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur. Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik

 AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen Tamer Karadağlı
Spor Schumacher Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:23:03. #1.12#